Під Шевченківським судом Києва мітингувальники перекрили вулицю

У суді розглядають справу стосовно активіста Сергія Стерненка

У суді розглядають справу стосовно активіста Сергія Стерненка

Фото: Facebook

Учасники мітингу біля Шевченківського районного суду Києва перекрили проїзд по вулиці Дегтярівській і вимагають від правоохоронців пропустити їхнє авто зі звуковою апаратурою.

Про це повідомляє "Громадське", передає RegioNews.

На проїжджій частині більше сотні людей, вони запалили димові шашки, з автомобіля голосно грає музика.

Вони безперервно ходять пішохідним переходом і пропускають лише екстрені служби і трамваї, рух автівок перекритий.

Раніше поліцейські затримали п'ятьох учасників акції, одного із них при затриманні били ногами.

Нагадаємо, поліція затримала п’ятьох учасників сутички під судом у справі активіста Стерненка.