Під Шевченківським судом Києва мітингувальники перекрили вулицю
У суді розглядають справу стосовно активіста Сергія Стерненка
У суді розглядають справу стосовно активіста Сергія Стерненка
Учасники мітингу біля Шевченківського районного суду Києва перекрили проїзд по вулиці Дегтярівській і вимагають від правоохоронців пропустити їхнє авто зі звуковою апаратурою.
Про це повідомляє "Громадське", передає RegioNews.
На проїжджій частині більше сотні людей, вони запалили димові шашки, з автомобіля голосно грає музика.
Вони безперервно ходять пішохідним переходом і пропускають лише екстрені служби і трамваї, рух автівок перекритий.
Раніше поліцейські затримали п'ятьох учасників акції, одного із них при затриманні били ногами.
Нагадаємо, поліція затримала п’ятьох учасників сутички під судом у справі активіста Стерненка.
Поліція затримала п’ятьох учасників сутички під судом у справі активіста СтерненкаВсі новини »
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