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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 червня 2020, 18:52 4

Під Шевченківським судом Києва мітингувальники перекрили вулицю

15 червня 2020, 18:52 4
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Фото: Facebook
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Учасники мітингу біля Шевченківського районного суду Києва перекрили проїзд по вулиці Дегтярівській і вимагають від правоохоронців пропустити їхнє авто зі звуковою апаратурою.

Про це повідомляє "Громадське", передає RegioNews.

На проїжджій частині більше сотні людей, вони запалили димові шашки, з автомобіля голосно грає музика.

Вони безперервно ходять пішохідним переходом і пропускають лише екстрені служби і трамваї, рух автівок перекритий.

Раніше поліцейські затримали п'ятьох учасників акції, одного із них при затриманні били ногами.

Нагадаємо, поліція затримала п’ятьох учасників сутички під судом у справі активіста Стерненка.

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