16:50  25 травня
Голову Херсонської ОДА Гусєва планують призначити міністром екології – Мосійчук
10:57  25 травня
Київська ОДА оголосила дату ослаблення карантину в області
12:20  25 травня
Києво-Печерську лавру відкрили для вірян після карантину
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
25 травня 2020, 14:55 37

Невідомі побили заступника головлікаря інституту раку у Києві

Читайте также
на русском языке
25 травня 2020, 14:55 37
Читайте также на русском языке
Інцидент пов'язують із корупцією в установі
Фото: Facebook
Інцидент пов'язують із корупцією в установі

Заступника головного лікаря Інституту раку Анатолія Шудрака біля ходу в будівлю клініки побили невідомі.

Про це у Facebook повідомив головний лікар Інституту раку Андрій Безносенко, передає RegioNews.

Він зазначив, що напад нагадує події березня цього року, коли на нього також було скоєно напад.

Напад точнісінько нагадує напад на мене - без слів, удари зі спини, виключно в голову, не виключено із використанням кастету. Тай і замовники ті ж самі", - написав він.

Він додав, що комісія, в яку входить Шудрак, зафіксувала в інституті нестачу матеріальних цінностей майже на 9 млн, а "кишенькового" директора вже немає для прикриття зловживань.

Ніхто не очікував, що о 8 ранку, коли пацієнти та лікарі входять в клініку, перед головним входом відбувається напад на лікаря, мого заступника з хірургічної частини", - додав Безносенко.

За словами Безносенка, Анатолій Шудрак - доктор медичних наук, Заслужений лікар України та лауреат Державної премії , у 2010-15 роках він працював головним військовим хірургом Міністерства оборони і майже рік, з самого початку війни, провів в зоні АТО.

Як повідомила в Facebook прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на Анатолія Шудрака.

Досудове розслідування буде здійснювати Голосіївське управління поліції, процесуальне керівництво - Київська місцева прокуратура №1. За попередніми даними, нападник був один. Медичну допомогу потерпілому надавали на місці. Мотиви та обставини вчинення кримінального злочину встановлюються", - розповіла вона.

Нагадаємо, 11 березня відбувся напад на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенко.


кримінал Київ напад Інститут раку
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Україні викрили шахраїв, які продавали біодобавки "від коронавірусу"
25 травня 2020, 14:35
У Києві і Харкові відкрили метрополітен
25 травня 2020, 08:56
Акція "СтопРеванш" закінчилася: чекають на відповідь Зеленського
24 травня 2020, 17:37
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 травня 2020, 19:30
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
З'явилися подробиці вбивства нардепа Валерія Давиденко
23 травня 2020, 21:12
Останні Популярні
Павло Казарін
Іван Галунга
Павло Федосенко
Всі блоги »
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Боговін Віталій
Голова Запорізької обласної державної адміністрації
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Всі досьє »