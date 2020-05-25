Невідомі побили заступника головлікаря інституту раку у Києві

Інцидент пов'язують із корупцією в установі

Фото: Facebook

Інцидент пов'язують із корупцією в установі

Про це у Facebook повідомив головний лікар Інституту раку Андрій Безносенко, передає RegioNews.

Він зазначив, що напад нагадує події березня цього року, коли на нього також було скоєно напад.

Напад точнісінько нагадує напад на мене - без слів, удари зі спини, виключно в голову, не виключено із використанням кастету. Тай і замовники ті ж самі", - написав він.

Він додав, що комісія, в яку входить Шудрак, зафіксувала в інституті нестачу матеріальних цінностей майже на 9 млн, а "кишенькового" директора вже немає для прикриття зловживань.

Ніхто не очікував, що о 8 ранку, коли пацієнти та лікарі входять в клініку, перед головним входом відбувається напад на лікаря, мого заступника з хірургічної частини", - додав Безносенко.

За словами Безносенка, Анатолій Шудрак - доктор медичних наук, Заслужений лікар України та лауреат Державної премії , у 2010-15 роках він працював головним військовим хірургом Міністерства оборони і майже рік, з самого початку війни, провів в зоні АТО.

Як повідомила в Facebook прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на Анатолія Шудрака.

Досудове розслідування буде здійснювати Голосіївське управління поліції, процесуальне керівництво - Київська місцева прокуратура №1. За попередніми даними, нападник був один. Медичну допомогу потерпілому надавали на місці. Мотиви та обставини вчинення кримінального злочину встановлюються", - розповіла вона.

Нагадаємо, 11 березня відбувся напад на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенко.