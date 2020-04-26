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У Києві злочинна група продавала немовлят за кордон
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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
26 квітня 2020, 13:30 9

У Києві злочинна група продавала немовлят за кордон

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26 квітня 2020, 13:30 9
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Зловмисники протягом тривалого часу під прикриттям сурогатного материнства та шляхом укладення фіктивних шлюбів із іноземцями переправляли новонароджених дітей не лише по Україні, але й в інші держави
Зловмисники протягом тривалого часу під прикриттям сурогатного материнства та шляхом укладення фіктивних шлюбів із іноземцями переправляли новонароджених дітей не лише по Україні, але й в інші держави

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

Учасники групи підшукували іноземців, які хотіли народити дитину в Україні шляхом сурогатного материнства: вони забезпечували штучне запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері та сприяли вивезенню немовлят до інших країн шляхом укладання фіктивного шлюбу з громадянками України.

Інші співучасники знаходили жінок на території України для оформлення фіктивних шлюбів та залучення до участі в сурогатних програмах.

Послуги посередників потенційним батькам за народження дитини в Україні обходилися у 50 тисяч доларів США: організація штучного запліднення за допомогою сурогатної матері – від 15 тисяч доларів, послуги з фіктивного одруження – від тисячі доларів.

Правоохоронці провели 11 обшуків за адресами столичної клініки, що спеціалізувалася на послугах репродуктивної медицини, та у помешканнях і автомобілях фігурантів. Поліція вилучила речові докази протиправної діяльності: комп’ютери, мобільні телефони, грошові кошти, чорнові записи, флеш носії та документи.

Також провели три обшуки за місцем перебування новонароджених, які стали жертвами торгівлі. В одному зі столичних будинків у різних квартирах виявлено п’ять немовлят (вік до двох місяців), які перебували під наглядом жінок. За догляд за дітьми вони отримували від 500 до 1000 гривень за добу. Наразі діти перебувають у спеціалізованих лікарняних закладах. Під час проведення обшуків вилучені медичні довідки дітей, ноутбуки, мобільні телефони, гроші та документацію.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі учасники незаконної схеми переправлення немовлят за кордон.

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Київ кримінал кримінальна справа торгівля людьми торговля діти
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