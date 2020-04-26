У Києві злочинна група продавала немовлят за кордон
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.
Учасники групи підшукували іноземців, які хотіли народити дитину в Україні шляхом сурогатного материнства: вони забезпечували штучне запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері та сприяли вивезенню немовлят до інших країн шляхом укладання фіктивного шлюбу з громадянками України.
Інші співучасники знаходили жінок на території України для оформлення фіктивних шлюбів та залучення до участі в сурогатних програмах.
Послуги посередників потенційним батькам за народження дитини в Україні обходилися у 50 тисяч доларів США: організація штучного запліднення за допомогою сурогатної матері – від 15 тисяч доларів, послуги з фіктивного одруження – від тисячі доларів.
Правоохоронці провели 11 обшуків за адресами столичної клініки, що спеціалізувалася на послугах репродуктивної медицини, та у помешканнях і автомобілях фігурантів. Поліція вилучила речові докази протиправної діяльності: комп’ютери, мобільні телефони, грошові кошти, чорнові записи, флеш носії та документи.
Також провели три обшуки за місцем перебування новонароджених, які стали жертвами торгівлі. В одному зі столичних будинків у різних квартирах виявлено п’ять немовлят (вік до двох місяців), які перебували під наглядом жінок. За догляд за дітьми вони отримували від 500 до 1000 гривень за добу. Наразі діти перебувають у спеціалізованих лікарняних закладах. Під час проведення обшуків вилучені медичні довідки дітей, ноутбуки, мобільні телефони, гроші та документацію.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі учасники незаконної схеми переправлення немовлят за кордон.
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