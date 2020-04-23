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Лікарку перинатального центру Хмельницького підозрюють у торгівлі немовлятами
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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
23 квітня 2020, 10:50 53

Лікарку перинатального центру Хмельницького підозрюють у торгівлі немовлятами

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23 квітня 2020, 10:50 53
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Схему торгівлі дітьми організувала заступниця головного лікаря: жінки народжували під прізвищами замовників, яким потім і віддавали дитину
Схему торгівлі дітьми організувала заступниця головного лікаря: жінки народжували під прізвищами замовників, яким потім і віддавали дитину

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Хмельницької області.

Восени минулого року у Хмельницькому перинатальному центрі 25-річна жителька Кіровоградської області народила здорову дівчинку. Проте народжувала вона під чужими анкетними даними іншої жінки. Остання в обхід чинного законодавства мала забрати новонародженого, який згідно з підробленими документами був записаний у медзакладі вже як її дитина.

Організаторкою цієї схеми є заступниця головного лікаря перинатального центру, яка користуючись своїм службовим становищем, підробила документи, що стосувалися вагітності та пологів.

У рамках досудового розслідування проведено низку слідчих дій та експертиз. Усім трьом жінкам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України — замах на торгівлю людьми. Крім того, лікарці доведеться відповідати ще за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) ККУ, а двом іншим жінкам — за ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.


кримінал поліція кримінальна справа торгівля людьми Хмельницький торговля лікарі діти
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