Лікарку перинатального центру Хмельницького підозрюють у торгівлі немовлятами
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Хмельницької області.
Восени минулого року у Хмельницькому перинатальному центрі 25-річна жителька Кіровоградської області народила здорову дівчинку. Проте народжувала вона під чужими анкетними даними іншої жінки. Остання в обхід чинного законодавства мала забрати новонародженого, який згідно з підробленими документами був записаний у медзакладі вже як її дитина.
Організаторкою цієї схеми є заступниця головного лікаря перинатального центру, яка користуючись своїм службовим становищем, підробила документи, що стосувалися вагітності та пологів.
У рамках досудового розслідування проведено низку слідчих дій та експертиз. Усім трьом жінкам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України — замах на торгівлю людьми. Крім того, лікарці доведеться відповідати ще за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) ККУ, а двом іншим жінкам — за ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
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