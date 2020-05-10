Коронавірус у Києві: 34 нових випадки, загальна кількість хворих зросла до 1805
Станом на 10 травня у Києві коронавірус виявили у ще 34 осіб, в тому числі у двох медиків.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.
Захворіли 23 жінки віком від 22 до 79 років та 11 чоловікiв віком від 22 до 74 років.
До лікарень столиці потрапили 15 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.
За його словами, за минули добу у столиці померли троє хворих, загалом зафіксовано 37 летальних випадків.
"Зазначу, що останнім часом найбільша динаміка захворюваності - в Дарницькому та Деснянському районах столиці. Ці райони - густонаселені і чимало людей не дотримуються правил безпеки", - сказав він.
Кличко додав, що минулої доби одужали четверо киян, загалом в столиці коронавірус подолали 138 людей.
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 травня в Україні зафіксовано 15232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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