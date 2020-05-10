10:40  10 травня
Коронавірус в Україні: упродовж доби зафіксовано 522 нових випадки
13:26  10 травня
Від COVID-19 помер головлікар Івано-Франківської станції швидкої допомоги
10:57  10 травня
В зоні ООС за минулу добу зафіксовано 17 обстрілів - штаб
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 травня 2020, 12:20 9

Коронавірус у Києві: 34 нових випадки, загальна кількість хворих зросла до 1805

Читайте также
на русском языке
10 травня 2020, 12:20 9
Читайте также на русском языке
Дарницький та Деснянський райони серед лідерів по захворюваності у столиці
Фото: КМДА
Дарницький та Деснянський райони серед лідерів по захворюваності у столиці

Станом на 10 травня у Києві коронавірус виявили у ще 34 осіб, в тому числі у двох медиків. 

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

Захворіли 23 жінки віком від 22 до 79 років та 11 чоловікiв віком від 22 до 74 років.

До лікарень столиці потрапили 15 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

За його словами, за минули добу у столиці померли троє хворих, загалом зафіксовано 37 летальних випадків.

"Зазначу, що останнім часом найбільша динаміка захворюваності - в Дарницькому та Деснянському районах столиці. Ці райони - густонаселені і чимало людей не дотримуються правил безпеки", - сказав він.

Кличко додав, що минулої доби одужали четверо киян, загалом в столиці коронавірус подолали 138 людей.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 травня в Україні зафіксовано 15232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.


коронавірус Київ Віталій Кличко брифінг
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: упродовж доби зафіксовано 522 нових випадки
10 травня 2020, 10:40
Єврокомісія не має наміру послаблювати режим на кордоні
09 травня 2020, 19:40
У парку Вічної Слави в Києві вшановують полеглих у другій Світовій війні
09 травня 2020, 14:43
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 травня 2020, 19:07
"Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
06 травня 2020, 16:48
Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
03 травня 2020, 12:08
Кабінет міністрів продовжив карантин до 22 травня
04 травня 2020, 14:18
Влада сьогодні боїться мерів, які хочуть створити свою партію – мер Черкас
03 травня 2020, 11:07
В Одесі вже працюють кафе, а люди гуляють без масок
03 травня 2020, 19:22
Останні Популярні
Андрій Смолій
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Всі блоги »
"Грошей нема, та ви тримайтесь": мери міст про бюджетні втрати та вихід з карантину
08 травня 2020, 12:00
Битва за Київ: як одесит Гончаренко може зіпсувати гру Кличка
07 травня 2020, 14:00
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Геннадій Труханов
Міський голова Одеси
Віталій Кличко
Міський голова Києва
Геннадій Кернес
Міський голова Харкова
Всі досьє »