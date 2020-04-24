Львівщина: затримали двох злочинців, які застрелили 49-річного чоловіка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.
"Четверо зловмисників з закритими балаклавами обличчями напали на двох львів’ян. Вони застосували вогнепальну зброю, при цьому один із потерпілих віком 49-років, від отриманих поранень помер на місці події, другий – 50-річний, отримав забої. Зловмисники заволоділи значною сумою грошей, після чого втекли з місця події на автомобілі", - розповів очільник поліції Львівщини полковник поліції Василь Віконський.
Збройний напад стався у під’їзді одного з будинків на вулиці Академіка Павлова у Львові 22 квітня.
Кримінальне провадження правоохоронці відкрили за ч. 4 ст.187 (розбій) КК України та п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.
У Львові та на території області були введені поліцейські спецоперації. За кілька годин правоохоронці виявили автомобіль "Форд Мондео", який зловмисники, втікаючи, залишили на вулиці Медової Печери біля лісу.
Невдовзі після виявлення автомобіля поліцейські затримали першого зловмисника - раніше судимого 45-річного львів’янина, який під час нападу отримав вогнепальне поранення у ногу. 23 квітня затримали одного з його спільників, також жителя Львова віком 40 років. Ще двоє нападників перебувають у розшуку – оперативні заходи тривають.
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