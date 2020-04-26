На Київщині підірвали відділення банку

У Броварах невідомі підірвали відділення банку ТАС, зруйновано фасад будівлі

У Броварах невідомі підірвали відділення банку ТАС, зруйновано фасад будівлі

Про це пише RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua.

Вибух прогримів близько 4:30 ранку в неділю, 26 квітня на бульварі Незалежності в житловому будинку на першому поверсі.

Постраждалих в результаті вибуху немає. Будівля, в якій розташоване відділення, отримала серйозні пошкодження.

На місце події працює поліція, з’ясовуються обставини нападу.