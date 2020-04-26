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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
26 квітня 2020, 12:01 12

На Київщині підірвали відділення банку

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26 квітня 2020, 12:01 12
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У Броварах невідомі підірвали відділення банку ТАС, зруйновано фасад будівлі

Про це пише RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua.

Вибух прогримів близько 4:30 ранку в неділю, 26 квітня на бульварі Незалежності в житловому будинку на першому поверсі.

Постраждалих в результаті вибуху немає. Будівля, в якій розташоване відділення, отримала серйозні пошкодження.

На місце події працює поліція, з’ясовуються обставини нападу.

В Броварах подорвали отделение банка Под Киевом в Броварах на ул. Независимости, 7 подорвали отделение банка ТАС, взрыв...

Опубліковано dtp.kiev.ua Субота, 25 квітня 2020 р.


банки вибух кримінал поліція Київ Київська область
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