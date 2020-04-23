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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
23 квітня 2020, 10:31 22

Здавали людей в оренду: на Херсонщині викрили рабовласників

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23 квітня 2020, 10:31 22
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У Новотроїцькому районі Херсонської області піймали рабовласників, які займались трудовою експлуатацією людей
Фото: поліція
У Новотроїцькому районі Херсонської області піймали рабовласників, які займались трудовою експлуатацією людей

Про це RegioNews повідомили у прес-службі поліції.

Зловмисники здавали людей в оренду, примушуючи безоплатно працювати на складах. Організатора та його спільників затримали.

Поліцейські з’ясували, що троє чоловіків віком від 32 до 51 років упродовж тривалого часу незаконно утримували близько 20 людей та примушують їх безкоштовно працювати.

"Жертвами трудового рабства ставали переважно громадяни, які опинилися у складних життєвих обставинах та не мали постійного місця проживання. Їм обіцяли гідні умови проживання та заробітну плату. Натомість, за тяжку працю потерпілі грошей не отримували, на них постійно чинили психологічний тиск, фізичне насильство, іноді навіть позбавляли харчування. Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, які перебували в трудовому рабстві", - йдеться у повідомлені.

В ході проведення спецоперації поліцейські визволили з трудового рабства 5 громадян, серед яких була одна жінка. Потерпілим була надана кваліфікована медична допомога, вони поміщені до реабілітаційного центру для безпритульних. За місцями проживання фігурантів оперативники провели 6 обшуків, вилучені 8 мобільних телефонів та інші речові докази.

Слідчі кваліфікували дії фігурантів за ч.2 ст.149 Кримінального кодексу України "Торгівля людьми". Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років позбавлення волі. Двом чоловікам повідомлено про підозру та направлено клопотання до суду для обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.


поліція злочин правоохоронці Херсон
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