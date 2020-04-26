В Киеве преступная группа продавала детей за границу
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.
Участники группы подыскивали иностранцев, которые хотели родить ребенка в Украине путем суррогатного материнства: они обеспечивали искусственное оплодотворение с помощью услуг донора и суррогатной матери и способствовали вывозу младенцев до других стран путем заключения фиктивного брака с гражданками Украины.
Другие соучастники находили женщин на территории Украины для оформления фиктивных браков и привлечение к участию в суррогатных программах.
Услуги посредников потенциальным родителям за рождение ребенка в Украине обходились в 50 тысяч долларов США: организация искусственного оплодотворения с помощью суррогатной матери – от 15 тысяч долларов, услуги фиктивного бракосочетания – от тысячи долларов.
Правоохранители провели 11 обысков по адресам столичной клиники, специализировавшейся на услугах репродуктивной медицины, и в жилищах и автомобилях фигурантов. Полиция изъяла вещественные доказательства противоправной деятельности: компьютеры, мобильные телефоны, денежные средства, черновые записи, флеш носители и документы.
Также провели три обыска по месту пребывания новорожденных, которые стали жертвами торговли. В одном из столичных домов в разных квартирах выявлено пять младенцев (возраст до двух месяцев), находившихся под наблюдением женщин. За уход за детьми они получали от 500 до 1000 гривен за сутки. Сейчас дети находятся в специализированных больничных учреждениях. Во время проведения обысков изъяты медицинские справки детей, ноутбуки, мобильные телефоны, деньги и документацию.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все участники незаконной схемы переправки детей за границу.
Читайте также: Врача перинатального центра Хмельницкого подозревают в торговле младенцами
Сдавали людей в аренду: на Херсонщине разоблачили рабовладельцев
- 16:37 26 апреля Порошенко, Турчинову и Воронченко готовят подозрения в госизмене, - "Евросолидарность"
- 15:35 26 апреля Под Херсоном фермеры устроили акцию протеста: требуют открыть рынки
- 15:32 26 апреля Мэр Днепра заступился за своего коллегу из Покровска Александра Шаповала
- 14:58 26 апреля Украина возобновила авиаперелеты для эвакуации граждан из-за рубежа
- 14:41 26 апреля В Украине коронавирусом заболели почти 1700 медработников
- 13:49 26 апреля Председатель Хмельницкой ОГА Габинет стал донором крови
- 12:25 26 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
- 16:20 19 апреля Вспышка COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали причину