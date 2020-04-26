В Киеве преступная группа продавала детей за границу

Злоумышленники в течение длительного времени под прикрытием суррогатного материнства и путем заключения фиктивных браков с иностранцами переправляли новорожденных детей не только по Украине, но и в другие государства

Злоумышленники в течение длительного времени под прикрытием суррогатного материнства и путем заключения фиктивных браков с иностранцами переправляли новорожденных детей не только по Украине, но и в другие государства

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины. Участники группы подыскивали иностранцев, которые хотели родить ребенка в Украине путем суррогатного материнства: они обеспечивали искусственное оплодотворение с помощью услуг донора и суррогатной матери и способствовали вывозу младенцев до других стран путем заключения фиктивного брака с гражданками Украины. Другие соучастники находили женщин на территории Украины для оформления фиктивных браков и привлечение к участию в суррогатных программах. Услуги посредников потенциальным родителям за рождение ребенка в Украине обходились в 50 тысяч долларов США: организация искусственного оплодотворения с помощью суррогатной матери – от 15 тысяч долларов, услуги фиктивного бракосочетания – от тысячи долларов. Правоохранители провели 11 обысков по адресам столичной клиники, специализировавшейся на услугах репродуктивной медицины, и в жилищах и автомобилях фигурантов. Полиция изъяла вещественные доказательства противоправной деятельности: компьютеры, мобильные телефоны, денежные средства, черновые записи, флеш носители и документы. Также провели три обыска по месту пребывания новорожденных, которые стали жертвами торговли. В одном из столичных домов в разных квартирах выявлено пять младенцев (возраст до двух месяцев), находившихся под наблюдением женщин. За уход за детьми они получали от 500 до 1000 гривен за сутки. Сейчас дети находятся в специализированных больничных учреждениях. Во время проведения обысков изъяты медицинские справки детей, ноутбуки, мобильные телефоны, деньги и документацию. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все участники незаконной схемы переправки детей за границу. Читайте также: Врача перинатального центра Хмельницкого подозревают в торговле младенцами Сдавали людей в аренду: на Херсонщине разоблачили рабовладельцев

.