На Хмельниччині продавець супермаркету крав гроші з рахунків покупців
Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.
Співробітники кіберполіції Хмельниччини викрили 23-річного місцевого мешканця, який за допомогою спецобладнання спустошував банківські рахунки громадян.
Фігурант справи тимчасово працевлаштувався на посаду продавця-консультанта у супермаркет. Чоловік заздалегідь в мережі Інтернет придбав пристрої для зчитування секретної інформацію з магнітних стрічок банківських карт (скімінгове обладнання) та здійснював копіювання реквізитів карткових рахунків клієнтів. PIN-коди доступу до карткових рахунків клієнтів він отримував під час візуального спостереження за тим, як покупці вводили на POS-терміналі відповідні комбінації.
Згодом чоловік за допомогою спеціального технічного обладнання та програмних засобів записував отриману банківську інформацію на пластикові картки. Таким чином він дублював банківські картки громадян. Після чого знімав гроші з рахунків потерпілих у банкоматах Хмельницької області.
Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання та тимчасового перебування фігуранта. За результатами вилучено скімінгове обладнання, енкодер, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнові записи та скомпрометовані картки. Вилучену техніку направили на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) та ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.
За результатами експертиз вирішуватиметься питання про оголошення чоловіку підозри. Встановлюються всі потерпілі від його протиправної діяльності.
- 22:30 23 квітня На Хмельниччині продавець супермаркету крав гроші з рахунків покупців
- 22:15 23 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 22:10 23 квітня Росія хоче передати "гумконвой" для хворих в Лаврі
- 21:43 23 квітня Саакашвілі пообіцяв не конфліктувати з Аваковим
- 21:17 23 квітня У Києві очікують пік захворюваності коронавірусом на початку травня
- 20:32 23 квітня В Житомирській області є загроза нової масштабної пожежі
- 22:15 23 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків