На Хмельниччині продавець супермаркету крав гроші з рахунків покупців

За допомогою спеціальних пристроїв чоловік копіював реквізити карткових рахунків покупців, дублював їх і знімав кошти. PIN-коди карток він отримував під час візуального спостереження за їх вводом на POS-терміналі при купівлі товару

За допомогою спеціальних пристроїв чоловік копіював реквізити карткових рахунків покупців, дублював їх і знімав кошти. PIN-коди карток він отримував під час візуального спостереження за їх вводом на POS-терміналі при купівлі товару

Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України. Співробітники кіберполіції Хмельниччини викрили 23-річного місцевого мешканця, який за допомогою спецобладнання спустошував банківські рахунки громадян. Фігурант справи тимчасово працевлаштувався на посаду продавця-консультанта у супермаркет. Чоловік заздалегідь в мережі Інтернет придбав пристрої для зчитування секретної інформацію з магнітних стрічок банківських карт (скімінгове обладнання) та здійснював копіювання реквізитів карткових рахунків клієнтів. PIN-коди доступу до карткових рахунків клієнтів він отримував під час візуального спостереження за тим, як покупці вводили на POS-терміналі відповідні комбінації. Згодом чоловік за допомогою спеціального технічного обладнання та програмних засобів записував отриману банківську інформацію на пластикові картки. Таким чином він дублював банківські картки громадян. Після чого знімав гроші з рахунків потерпілих у банкоматах Хмельницької області. Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання та тимчасового перебування фігуранта. За результатами вилучено скімінгове обладнання, енкодер, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнові записи та скомпрометовані картки. Вилучену техніку направили на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) та ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. За результатами експертиз вирішуватиметься питання про оголошення чоловіку підозри. Встановлюються всі потерпілі від його протиправної діяльності.

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