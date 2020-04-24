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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
24 квітня 2020, 13:13 15

Півсотні військових ЗСУ інфікувалися COVID-19

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24 квітня 2020, 13:13 15
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51 військовослужбовець ЗСУ інфікувався коронавірусом з початку епідемії в Україні
Фото: Pixabay
51 військовослужбовець ЗСУ інфікувався коронавірусом з початку епідемії в Україні

Таку інформацію повідомило командування Медичних сил ЗСУ, передають RegioNews.

Станом на 24 квітня відомо про 52 COVID-позитивного військовослужбовця. З них 15 осіб одужали та 2 не змогли подолати недугу й померли.

За минулу добу зареєстрували 5 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Один військовий зараз отримує необхідне лікування вдома, у Рівненській області під наглядом працівників медичної служби. Другого шпиталізували до Чернівецького військового госпіталю. Третій військовий лікується стаціонарно у ВМКЦ Центрального регіону. Ще один військовослужбовець отримує лікування в Харківський обласній інфекційній лікарні. П'ятий пацієнт перебуває під контролем лікарів у Мукачівському військовому госпіталі.

На ізоляції – 342 особа. У найближчі три доби режим самоізоляції закінчиться у 42 військових.

Тим часом головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив про те, що призовники потраплять до лав ЗСУ тільки тоді, коли пройдуть 14-денну обсервацію. Також юнакам потрібно буде надати результати ПЛР-тестування на відсутність в організмі коронавірусної інфекції.

"Допускатимуться люди до місць служіння, місць несення варти тільки після того, як вони пройдуть обсервацію і матимуть чітке підтвердження того, що вони не можуть занести збудник коронавірусної хвороби в місця дислокації Збройних Сил", - сказав Ляшко.

Як писали RegioNews раніше, 23 квітня стало відомо про трьох нових COVID-позитивних військових в українській армії.


ЗСУ коронавірус звіт Віктор Ляшко
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