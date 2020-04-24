Спалах COVID-19 в одеському будинку престарілих: захворіли п'ятеро людей

В одеському будинку престарілих зафіксували спалах COVID 19, є хворі і серед медперсоналу

Фото: pexels

В одеському будинку престарілих зафіксували спалах COVID 19, є хворі і серед медперсоналу

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, передає RegioNews.

За його словами, перший випадок захворювання зафіксували 17 квітня. Крім двох підопічних приватного будинку престарілих, на коронавірус захворіло три медсестри.

За словами Віталія Гончарова, спалах стався через недотримання персоналом санітарно-протиепідемічного режиму.

Варто зазаначити, що всього в Одеській області за минулу добу підтвердили вісім нових випадків COVID - 19, всього зафіксовано 169 випадків. Найбільше випадків коронавирусной інфекції зареєстровано в Одесі, Подільському та Біляївському районах.