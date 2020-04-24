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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
24 квітня 2020, 13:24 11

Спалах COVID-19 в одеському будинку престарілих: захворіли п'ятеро людей

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24 квітня 2020, 13:24 11
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В одеському будинку престарілих зафіксували спалах COVID 19, є хворі і серед медперсоналу
Фото: pexels
В одеському будинку престарілих зафіксували спалах COVID 19, є хворі і серед медперсоналу

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, передає RegioNews.

За його словами, перший випадок захворювання зафіксували 17 квітня. Крім двох підопічних приватного будинку престарілих, на коронавірус захворіло три медсестри.

За словами Віталія Гончарова, спалах стався через недотримання персоналом санітарно-протиепідемічного режиму.

Варто зазаначити, що всього в Одеській області за минулу добу підтвердили вісім нових випадків COVID - 19, всього зафіксовано 169 випадків. Найбільше випадків коронавирусной інфекції зареєстровано в Одесі, Подільському та Біляївському районах.

Щотижневий онлайн-брифінг щодо епідемічної ситуації у регіоні, посилення карантину у Подільську та роботи поліції у поминальні дні. У заході також беруть участь в. о директорки обласного департаменту охорони здоров’я, головний санлікар Одещини та керівництво Національної поліції.

Опубліковано Максимом Куцим Четвер, 23 квітня 2020 р.


коронавірус Одеса карантин захворювання
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