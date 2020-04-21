Кличко: за работу с больными коронавирусом, врачи получили по 30-50 тыс. грн
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает RegioNews.
"Хочу сообщить, что столичные врачи, работающие с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установило им доплату в размере девяти должностных окладов", – сказал Виталий Кличко.
По словам мэра, врачи за март получат в общей сложности от 30 до 50 тысяч гривен, медсестры – 25-30 тысяч и младший медицинский персонал – 20-25 тысяч гривен.
В среднем доплата за март медперсонала, работающего с больными на коронавирус, составляет: врачей – 17 тысяч гривен, медицинским сестрам – 13 тысяч гривен, младшему медицинскому персоналу – 11 тысяч.
По словам Кличко, работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получат премию за март. Для этого город дополнительно выделило 12,4 млн грн.
Так, в среднем за этот период врачи Центра получат премию в 9,8 тысячи гривен, фельдшера – 5,5 тысячи, а санитары – 1,9 тысячи гривен.
Также Департамент здравоохранения КГГА закупает за средства резервного фонда столицы лекарства, которые применяют для оказания медицинской помощи больным на коронавирус.
По данным Центра общественного здоровья'я, 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.
Напомним, что Министерство здравоохранения'я планирует ввести регулярный процесс тестирования на наличие коронавирус всех врачей, которые работают с больными.
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