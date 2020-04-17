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17 квітня 2020, 21:45 13

Київ знову став містом з найбруднішим повітрям у світі

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17 квітня 2020, 21:45 13
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Увечері 17 квітня в Києві ситуація з повітрям погіршилася та столиця України знову очолила рейтинг міст з найбруднішою атмосферою
Фото: flickr
Увечері 17 квітня в Києві ситуація з повітрям погіршилася та столиця України знову очолила рейтинг міст з найбруднішою атмосферою

Про це свідчать дані ресурсу IQAir, передає RegioNews.

Станом на 21:00 п’ятниці індекс забруднення повітря (Air Quality Index) у місті складає 182 при допустимій нормі у 50. Київ витіснив на друге та третє місце у рейтингу китайські Шанхай та Шеньян відповідно.

Такий самий індекс був у Києві ввечері та вночі 16 квітня, вдень 17-го він опустився до 130.

Нагадаємо, 16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря.


Київ екологія забруднення Чорнобиль смог
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