Київ знову став містом з найбруднішим повітрям у світі
Увечері 17 квітня в Києві ситуація з повітрям погіршилася та столиця України знову очолила рейтинг міст з найбруднішою атмосферою
Увечері 17 квітня в Києві ситуація з повітрям погіршилася та столиця України знову очолила рейтинг міст з найбруднішою атмосферою
Про це свідчать дані ресурсу IQAir, передає RegioNews.
Станом на 21:00 п’ятниці індекс забруднення повітря (Air Quality Index) у місті складає 182 при допустимій нормі у 50. Київ витіснив на друге та третє місце у рейтингу китайські Шанхай та Шеньян відповідно.
Такий самий індекс був у Києві ввечері та вночі 16 квітня, вдень 17-го він опустився до 130.
Нагадаємо, 16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря.
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