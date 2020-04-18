У Києві досі найзабрудненіше у світі повітря, показники б'ють всі рекорди
Про це свідчать дані порталу Saveecobot, передає RegioNews.
В Дарницькому районі рівень забруднення становить 405, в Ірпінському регіоні досягає 379, на Оболоні взагалі датчики показують 485.
Абсолютний рекорд по забрудненості повітря зафіксовано по вулиці Січових Стрільців, там показник становить 499.
Згідно із даними сервісу IQAir, станом на 11 годину ранку середній показник для Києва становить 361, тоді як у китайському місті Шеньян, яке займає другу сходинку, показник забруднення повітря становить 146.
По всьому Києву спостерігається дуже відчутна задимленість.
Як повідомили в КМДА, у повітрі столиці зафіксовані продукти горіння, вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту перевищений.
В екосистемах Києва та області за добу зафіксовано понад 30 пожеж. Горять торф'яники, продовжується гасіння пожежі у Житомирській області та у Зоні відчуження.
Нагадаємо, 16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря.
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