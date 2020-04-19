В Киеве начал очищаться воздух
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir.
В воскресенье, 19 апреля, Киев занимает 10-е место по уровню загрязнения воздуха с индексом 96. Возглавляет рейтинг город Шеньянь в Китае. Второе и третье места занимают Эр-Рияд (Саудовская Аравия) и Джакарта (Индонезия). А еще 18 апреля украинская столица занимала 1 место в мире по уровню загрязнения воздуха с индексом 255.
Напомним, что 16 апреля украинская столица утонула в едком черном дыме. Через двое суток, 18 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ухудшение экологической ситуации в Киеве спровоцировали пожары в Житомирской области. Также добавил, что лесные пожары в Чернобыле отношения к ухудшению качества воздуха не имеют и гостям и жителям столицы не нужно бояться радиации.
Как писали RegioNews ранее, Минздрав порекомендовал жителям Киева и столичного региона стараться не выходить на улицу, а также обязательно позакрывать все окна и делать влажную уборку.
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