Повітря у Києві не очиститься найближчим часом - синоптики
Про це повідомив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає RegioNews.
Станом на 17 та 18 квітня, якість атмосферного повітря у столиці оцінюється такими значеннями: завислі речовини (пил та залишки горіння) перевищують граничну допустиму концентрацію у 2-4 рази, діоксид сірки, діоксид азоту, а також формальдегід перевищують гранично-допустимі значення у 2-3 рази. При цьому оксид вуглецю - в межах нижче гранично допустимої концентрації, - повідомив він.
За словами Прокопенка, в суботу у Києві було зафіксовано в декілька разів перевищену гранично допустиму концентрацію пилу і залишків горіння, а також діоксиду сірки, діоксиду азоту та формальдегіду.
Він додав, що найближчими днями очікувати на поліпшення ситуації не варто, однак зауважив, що такі показники є характерними для весняного періоду і оцінюються як не критичні для населення.
Ці забруднення, які спостерігаються у місті Києві, є наслідком переміщення повітряних мас з території Житомирської області. Найближчими днями північно-західний напрям вітру збережеться. Вже 20-22 квітня вітер змінить напрям на північний і в ці дні очікується зменшення впливу на забруднення в Києві, - додав він.
У Гідрометцентрі також повідомляють, що 19 та 20 квітня в Україні очікуються заморозки, які в деяких регіонах України будуть досягнуть помаранчевого рівня небезпечності.
Вночі 19-20 квітня, в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° 19-20 квітня у північних, західних та у Вінницькій областях, 19 квітня і в східних областях сильні заморозки 0-5°, - повідомляють синоптики.
Зазначається, що вдень температура повітря досягне 8-13 градусів тепла, на Закарпатті підніметься до 18 градусів.
Нагадаємо, 16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря.
18 квітня в Києві при нормі в 50 показники рівня забруднення повітря б'ють всі рекорди, в столиці України продовжують фіксувати найбільш забруднене в світі повітря.
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