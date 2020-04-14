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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
14 квітня 2020, 19:06 58

Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт

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14 квітня 2020, 19:06 58
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Метро, маршрутки та автобуси у Києві знову почнуть перевозити пасажирів не раніше липня місяця
Фото з Facebook-сторінки
Метро, маршрутки та автобуси у Києві знову почнуть перевозити пасажирів не раніше липня місяця

Такий прогноз озвучив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі Obozrevatel TV, передають RegioNews.

"У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей в результаті коронавірусу, ми будемо поступово зменшувати обмеження. Про конкретні терміни говорити дуже передчасно. Точно не раніше травня. Я б прогнозував червень-липень”, - прокоментував ситуацію із карантинними обмеженнями міністр.

Додав, що остаточне рішення буде залежати від динаміки подолання коронавірусу хворими та від числа летальних випадків. Також уточнив, що наблизити скасування карантинних заборон допоможе суворе дотримання режиму самоізоляції.

Нагадаємо, що столична підземка зупинилася 17 березня. Свій рух метрополітен мав відновити 3 квітня, але Уряд продовжив термін дії карантинних обмежень до 24 квітня.

Як писали RegioNews раніше, лише 53% киян вбачають для себе загрозу від коронавірусу. Натомість 40% стверджують, що їм не загрожує COVID-19.


метро Київ карантин транспорт
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