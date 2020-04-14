Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт
Такий прогноз озвучив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі Obozrevatel TV, передають RegioNews.
"У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей в результаті коронавірусу, ми будемо поступово зменшувати обмеження. Про конкретні терміни говорити дуже передчасно. Точно не раніше травня. Я б прогнозував червень-липень”, - прокоментував ситуацію із карантинними обмеженнями міністр.
Додав, що остаточне рішення буде залежати від динаміки подолання коронавірусу хворими та від числа летальних випадків. Також уточнив, що наблизити скасування карантинних заборон допоможе суворе дотримання режиму самоізоляції.
Нагадаємо, що столична підземка зупинилася 17 березня. Свій рух метрополітен мав відновити 3 квітня, але Уряд продовжив термін дії карантинних обмежень до 24 квітня.
Як писали RegioNews раніше, лише 53% киян вбачають для себе загрозу від коронавірусу. Натомість 40% стверджують, що їм не загрожує COVID-19.
- 21:29 14 квітня Першого заступника Кличка спіймали на хабарі в $125 тисяч
- 20:47 14 квітня Депутати "Євросолідарності" готові взяти Чорновол на поруки: Геращенко
- 19:46 14 квітня Суд вирішить, чи зможе Соколов продовжити керувати ДБР
- 19:06 14 квітня Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт
- 19:02 14 квітня У Запоріжжі від коронавіруса помер директора ринку, який раніше ігнорував карантинні заходи
- 18:53 14 квітня В Україні податкова знайшла майже 2 тисячі мільйонерів
- 16:16 14 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 11:49 07 квітня Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України
- 17:49 07 квітня Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ