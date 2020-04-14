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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
14 апреля 2020, 19:06 62

Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт

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14 апреля 2020, 19:06 62
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Метро, маршрутки и автобусы в Киеве снова начнут перевозить пассажиров не раньше июля месяца
Фото с Facebook-страницы
Метро, маршрутки и автобусы в Киеве снова начнут перевозить пассажиров не раньше июля месяца

Такой прогноз озвучил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире Obozrevatel TV, передают RegioNews.

"В случае положительной динамики, уменьшение количества больных и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения. О конкретных сроках говорить преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль”, - прокомментировал ситуацию с карантинными ограничениями министр.

Добавил, что окончательное решение будет зависеть от динамики преодоления коронавируса больными и от числа летальных случаев. Также уточнил, что приблизить отмену карантинных запретов поможет строгое соблюдение режима самоизоляции.

Напомним, что столичная подземка остановилась 17 марта. Свое движение метрополитен должен был восстановить 3 апреля, но правительство продлило срок действия карантинных ограничений до 24 апреля.

Как писали RegioNews раньше, только 53% киевлян видят для себя угрозу от коронавируса. Зато 40% утверждают, что им не грозит COVID-19.


метро Киев карантин транспорт
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