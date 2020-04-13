У Полтавській області медики "тікають” від хворих на COVID-19

Із Полтавської міської лікарні №5 почав масово звільнятися медперсонал, коли приміщення почали готувати для прийому інфікованих коронавірусом

Із Полтавської міської лікарні №5 почав масово звільнятися медперсонал, коли приміщення почали готувати для прийому інфікованих коронавірусом

Про це йдеться у сюжеті poltavske.tv, інформують RegioNews.

Лише за кілька днів заяви про звільнення написали 15 медсестер терапевтичного відділення. Не на камеру кажуть, що не хочуть ризикувати здоров'ям і життям, працюючи за мінімальну заробітну плату.

"Молодь звільнилася. Усі інші, хто в нас пережив епідемію 2009 року SARS, вона тяжка була, то весь персонал патріотів лишився. Шукаємо медсестер. Я не думаю, що відділення зупиниться. Ми надалі працюватимемо”, – прокоментував ситуацію головний лікар 5-ї міської клінічної лікарні Полтави В’ячеслав Томенко.

В обласних лікарнях подібних проблем не виникає. Начальник відділу медицини катастроф та мобілізаційної роботи Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Володимир Мохначов стверджує, що кадрових питань у цих закладах не існує. Додає, що не розуміє причин, які спонукали медсестер міської лікарні покласти на стіл заяви про звільнення.

У той же час народна депутатка Ольга Стефанишина говорить, що лікарні Полтавщини не забезпечені засобами захисту для медиків. І це багато в чому пояснює ситуацію, що склалася у міськлікарні №5.

"Є критична незабезпеченість костюмами захисту. Не вистачає ані респіраторів, ані інших засобів захисту. Так само погано і з грошовим забезпеченням. Депутати підтримали доплату медикам на 300 відсотків, але як Уряд і МОЗ це виконують – велике питання”, - прокоментувала ситуацію нардеп.

Це вже не перший випадок в Україні, коли лікарі чи молодший медичний персонал відмовляються працювати з COVID-позитивними пацієнтами. Наприкінці березня у Жмеринці Вінницької області кілька медсестер і санітарок написали заяви на звільнення, як тільки до лікарні госпіталізували першого пацієнта з ознаками COVID-19.

Інцидент стався у інфекційному відділенні Жмеринської центральної районної лікарні. Медперсонал поскаржився, що їм не видала засоби захисту. Санітарка отримала лише радянський халат інфекціоніста, який був у неробочому стані - він розсипався у неї в руках.

Як писали RegioNews раніше, 7 квітня директор департаменту охорони здоров'я Надія Гетьман повідомила про те, що із Черкаської інфекційної лікарні втекли два COVID-позитивні пацієнти. Пізніше правоохоронці з'ясували, що інформація не відповідає дійсності.