На сервіси КМДА здійснюють масовану DDоS-атаку

Близько 90% спроб атакувати мережу успішно відбили внутрішньою системою кіберзахисту

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Близько 90% спроб атакувати мережу успішно відбили внутрішньою системою кіберзахисту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"Система кіберзахисту забезпечила працездатність усіх міських сервісів. Однак система та зовнішні канали зв’язку працюють із значним навантаженням, через що можливі тимчасові обмеження доступу до е-сервісів або міських сайтів”, - йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі пояснили, що за першу годину атаки зафіксовано близько 1,5 мільйона оригінальних IP-адрес, із яких здійснювались спроби дестабілізувати роботу е-сервісів. За 20 хвилин система кіберзахисту змогла відхилити близько 4 мільярдів атакуючих запитів.

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров повідомив, що завдяки правильним налаштуванням та гнучкому багаторівневому захисту спеціалісти мінімізували втрати від кібератаки та змогли розблокувати трафік для міських е-сервісів.

"Ми вже передали інформацію про інцидент до правоохоронних органів та робимо все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації. Можу сказати точно, що за тривалістю та кількості атакуючих ботів подібних викликів в Україні ще не було”, - зазначив Назаров.