Світовий банк виділив Україні $135 млн на протидію коронавірусу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної служби здоров'я України (НСЗУ) у Facebook.
Таке рішення прийнято під час перемовин офіційних делегацій України та Світового банку.
Із загальної суми коштів передбачено: $50 млн - для поповнення державного бюджету за результатами впровадження реформи системи охорони здоров’я та зміцнення потенціалу Національної служби здоров’я України; $35 млн - на заходи посилення захисту населення та протидії поширенню епідемії COVID-19; $45 млн - на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах в регіонах України.
"Кошти будуть надаватися як додаткове фінансування проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей", який впроваджується Міністерство охорони здоров'я України за підтримки World Bank Ukraine з 2015 року” - йдеться у повідомленні.
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