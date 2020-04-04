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04 апреля 2020, 13:52 16

Придется потерпеть: в Киеве 25 новых случаев коронавируса - Кличко

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04 апреля 2020, 13:52 16
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По состоянию на утро 4 апреля количество киевлян, заболевших коронавирусом COVID-19, увеличилось на 25 человек - до 214
Фото: twitter/XHNews
По состоянию на утро 4 апреля количество киевлян, заболевших коронавирусом COVID-19, увеличилось на 25 человек - до 214

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Количество киевлян, которые заболели, увеличилось за минувшие сутки на 25 человек. Это: 15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет. И 10 мужчин – от 17-ти до 68-ми лет. В том числе заболели коронавирусом еще двое медиков", - написал он.

По его словам, 10 пациентов госпитализированы в столичные больницы, 15 лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

В то же время Кличко в очередной раз призвал киевлян придерживаться ограничительных мер.

"Я понимаю, как сложно выдерживать ограничительные меры. Но придется потерпеть. Чтобы уберечь себя и тех, кто рядом. Чтобы вирус не охватил город. Берегите себя!" – написал мэр.

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Напомним, по состоянию на 4 апреля количество заболевших коронавирусом киевлян составляло 189 человек, 12 выздоровели, трое умерли.

В целом по состоянию на 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 27 летальных, 22 пациентов выздоровели.


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