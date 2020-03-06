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06 березня 2020, 13:36 3

Київського експрокурора не можуть посадити за хабар уже чотири роки

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06 березня 2020, 13:36 3
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За 4 роки колишній районний прокурор Києва Сергій Нечипоренко, якого спіймали на хабарі в 150 тисяч доларів все ще не отримав вирок.  Він вільно їздить по світу і купує елітне житло
Фото: Аргумент
За 4 роки колишній районний прокурор Києва Сергій Нечипоренко, якого спіймали на хабарі в 150 тисяч доларів все ще не отримав вирок.  Він вільно їздить по світу і купує елітне житло

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", передає RegioNews.

У листопаді 2015 року Нечипоренка зловили на хабарі в 150 тисяч доларів, але зараз він перебуває на волі, подорожує і оплачує навчання сина в Великобританії, купує елітні будинки і автомобілі.

"За роки прокурорської служби Нечипоренко і вже навіть після звільнення поступово зростав і сімейний автопарк родини прокурора з машин преміум класу: два Mercedes, Range Rover, Сhevrolet, Toyota", - зазначають журналісти.

Відзначається, що у власності сім'ї Нечипоренко також є будинок площею 250 кв. м в селі Хлепча Київської області, квартира в житловому комплексі "Петропавлівський" в передмісті Києва і ряд офісних приміщень в центрі столиці.

У 2015 році його дружина придбала в селі Лісники Київської області земельну ділянку, а потім ще один будинок під Києвом, в Петропавлівській Борщагівці. Сім'я Нечипоренко володіє імайном і в трьох містах Болгарії - Бургасі, Святому Власі й Софії.

За даними "Схем", залишитися на волі і зняти арешт з майна Нечипоренко допомогли 2 суду - Печерський і Шевченківський.


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