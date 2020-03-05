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05 березня 2020, 18:03 2

На Житомирщині на хабарі затримали надзвичайника

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05 березня 2020, 18:03 2
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Слідчі ДБР затримали заступника начальника одного з міськрайонних відділів Управління ДСНС України в Житомирській області за вимагання та одержання неправомірної вигоди
Фото: ДБР
Слідчі ДБР затримали заступника начальника одного з міськрайонних відділів Управління ДСНС України в Житомирській області за вимагання та одержання неправомірної вигоди

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, посадовець ДСНС вимагав та одержав 500 доларів США від суб’єкта господарювання за нескладання адмінпротоколу за порушення правил пожежної безпеки.

5 березня 2020 року слідчі ДБР затримали заступника начальника міськрайонного відділу ДСНС під час одержання хабара.

Тривають слідчі дії, готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання відносно посадовця запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.


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