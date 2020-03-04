У Києві на хабарі затримали чиновницю фонду соцзахисту

У Києві на одержанні 17 тисяч гривень хабара затримано чиновницю київського міського відділення фонду соціального захисту

Фото: Прокуратура міста Києва

У Києві на одержанні 17 тисяч гривень хабара затримано чиновницю київського міського відділення фонду соціального захисту

Про це йдеться на сторінці Прокуратури міста Києва у Facebook, передає RegioNews.

У КИЄВІ НА ОДЕРЖАННІ 17 ТИС. ГРН. ХАБАРА ЗАТРИМАНО ЧИНОВНИЦЮ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ У... Опубліковано Прокуратура міста Києва Вівторок, 3 березня 2020 р.

У вівторок, 3 березня 2020 року, викрито та затримано під час одержання неправомірної вигоди службову особу Київського міського відділення фонду Соціального захисту інвалідів.

Жінка-службовець одержала від директора приватного товариства неправомірну вигоду у сумі 17 тисяч гривень за не накладення санкцій через недотримання нормативу щодо працевлаштування людей з особливими потребами.

Чиновницю затримали на робочому місці одразу після одержання обумовленої суми.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманій особі за ст. 368 КК України та обрання їй запобіжного заходу.