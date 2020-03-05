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05 березня 2020, 16:07

Заступника голови держагенства водних ресурсів судитимуть за махінації з Бучацьким водосховищем

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05 березня 2020, 16:07
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Прокуратура завершила розслідування справи про отримання восьми тисяч доларів хабара заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України Павлом Гвозденком 
Фото: Cторінка Павла Гвозденка у Facebook
Прокуратура завершила розслідування справи про отримання восьми тисяч доларів хабара заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України Павлом Гвозденком 

Про це повідомляє Regionews з посиланням на сторінку спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

ЗАВЕРШЕНО ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ У СПРАВІ СТОСОВНО ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Середа, 4 березня 2020 р.

Нагадаємо, що Павло Гвозденко, займаючи особливо відповідальне становище, використовуючи свої службові повноваження, вимагав та одержав від представника юридичної особи неправомірну вигоду в сумі 8 тисяч доларів за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми - Бучанського водосховища (84 га), яке розташоване в селі Гореничі Києво-Святошинського району на Київщині.

Наразі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи НАБУ відкрили підозрюваному та його захисникам матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого буде вирішено питання щодо скерування обвинувального акту до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.


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