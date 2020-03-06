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06 марта 2020, 13:36 1

Киевского експрокурора не могут посадить за взятку уже четыре года

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06 марта 2020, 13:36 1
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За 4 года бывший районный прокурор Киева Сергей Нечипоренко, которого поймали на взятке в 150 тысяч долларов все еще не получил приговор. Он свободно ездит по миру и покупает элитное жилье
Фото: Аргумент
За 4 года бывший районный прокурор Киева Сергей Нечипоренко, которого поймали на взятке в 150 тысяч долларов все еще не получил приговор. Он свободно ездит по миру и покупает элитное жилье

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", передает RegioNews.

В ноября 2015 года Нечипоренко поймали на взятке в 150 тысяч долларов, но сейчас он находится на свободе, путешествует и оплачивает обучение сына в Великобритании, покупает элитные дома и автомобили.

"За годы прокурорской службы Нечипоренко и уже даже после освобождения постепенно рос и семейный автопарк семьи прокурора из машин премиум класса: два Mercedes, Range Rover, Сhevrolet, Toyota", - отмечают журналисты.

Отмечается, что в собственности семьи Нечипоренко также есть дом площадью 250 кв. м в селе Хлепча Киевской области, квартира в жилом комплексе

"Петропавловский" в пригороде Киева и ряд офисных помещений в центре столицы.
В 2015 году его жена приобрела в селе Лесники Киевской области земельный участок, а затем еще один дом под Киевом, в Петропавловской Борщаговке. Семья Нечипоренко обладает и имуществом и в трех городах Болгарии - Бургасе, Святом Власе и Софии.

По данным "Схем", остаться на свободе и снять арест с имущества Нечипоренко помогли 2 суда - Печерский и Шевченковский.


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