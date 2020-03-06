Киевского експрокурора не могут посадить за взятку уже четыре года

За 4 года бывший районный прокурор Киева Сергей Нечипоренко, которого поймали на взятке в 150 тысяч долларов все еще не получил приговор. Он свободно ездит по миру и покупает элитное жилье

Фото: Аргумент

За 4 года бывший районный прокурор Киева Сергей Нечипоренко, которого поймали на взятке в 150 тысяч долларов все еще не получил приговор. Он свободно ездит по миру и покупает элитное жилье

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", передает RegioNews. В ноября 2015 года Нечипоренко поймали на взятке в 150 тысяч долларов, но сейчас он находится на свободе, путешествует и оплачивает обучение сына в Великобритании, покупает элитные дома и автомобили. "За годы прокурорской службы Нечипоренко и уже даже после освобождения постепенно рос и семейный автопарк семьи прокурора из машин премиум класса: два Mercedes, Range Rover, Сhevrolet, Toyota", - отмечают журналисты. Отмечается, что в собственности семьи Нечипоренко также есть дом площадью 250 кв. м в селе Хлепча Киевской области, квартира в жилом комплексе "Петропавловский" в пригороде Киева и ряд офисных помещений в центре столицы.

В 2015 году его жена приобрела в селе Лесники Киевской области земельный участок, а затем еще один дом под Киевом, в Петропавловской Борщаговке. Семья Нечипоренко обладает и имуществом и в трех городах Болгарии - Бургасе, Святом Власе и Софии. По данным "Схем", остаться на свободе и снять арест с имущества Нечипоренко помогли 2 суда - Печерский и Шевченковский.

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