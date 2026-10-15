На Прикарпатті перевіряють інформацію про чоловіка, який міг знущатися з коня

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Поліція перевіряє повідомлення про можливе жорстоке поводження з конем у селі Микуличин Івано-Франківської області. За словами заявниці, чоловік змушував кульгаву тварину тягнути деревину поблизу залізничної станції

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

14 жовтня о 16:45 на спецлінію "102" звернулася мешканка Чернівецької області. Вона повідомила про ймовірне жорстоке поводження з твариною.

На місце виїхали поліцейські групи реагування патрульної поліції. Однак на момент їхнього прибуття чоловіка та коня там уже не було. Правоохоронці прийняли заяви від жінки та ще одного свідка події.

Повідомлення зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі поліція проводить перевірку.

Правоохоронці просять усіх, хто став свідком цього випадку або має інформацію про чоловіка чи місцеперебування коня, повідомити про це на лінію "102".

Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти 59-річного місцевого жителя, який прив'язав собаку до автомобіля і тягнув її по дорозі, після чого залишив на узбіччі за межами села.