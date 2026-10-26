На Хмельнитчине мужчина выбросил собаку из окна: животное погибло

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Жителя Нетешина судили за жестокое обращение с животным. Из-за его действия погибла собака породы той-терьер

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в январе. Тогда мужчина выбросил из окна квартиры на седьмом этаже собаку породы той-терьер. Это было животное его сожительницы. Животное погибло на месте.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Однако прокурор просил отменить решение суда первой инстанции, вынести новый приговор в рамках предъявленного обвинения и усилить наказание до шести лет лишения свободы.

Апелляционный суд учел свидетельские показания. По их словам, мужчина выбросил собаку из окна и сказал "И что вы мне сделаете?" Суд пришел к выводу, что он сознавал, что животное может погибнуть.

В результате мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, что полиция проверяет сообщения о возможном жестоком обращении с лошадью в селе Микуличин Ивано-Франковской области. По словам заявительницы, мужчина заставлял хромое животное тянуть древесину вблизи железнодорожной станции.