Понад $540 тисяч на рахунку в Австрії: родичці ексочільниці МСЕК оголосили підозру

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Працівники ДБР повідомили про підозру колишній керівниці одного з управлінь Міністерства юстиції, яка є родичкою колишньої очільниці Хмельницької МСЕК. Її підозрюють у тому, що вона навмисно внесла неправдиві дані до декларації

Про це інформує пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, у вересні 2022 року посадовиця відкрила банківський рахунок в Австрії та перерахувала на нього понад 540 тисяч доларів США двома платежами. Водночас під час подання щорічної декларації за 2023 рік вона не вказала ні наявність рахунку в іноземному банку, ні кошти, що на ньому зберігалися.

Слідчі встановили, що загальна сума незадекларованих активів перевищує 19,5 мільйона гривень.

За інформацією ЗМІ, йдеться про родичку колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи.

Наразі працівники ДБР перевіряють походження коштів, а також можливу причетність фігурантки до інших протиправних схем. Відомо, що на сьогодні вона вже не працює в системі Міністерства юстиції.

Колишній посадовиці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей.

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Справа Крупи: що відомо

У жовтні 2024 року під час обшуків у Тетяни Крупи вдома та на робочому місці вилучили 6 млн доларів готівкою. Вона намагалася викинути через вікно дві сумки з 500 тис. доларів.

За даними журналіста Юрія Бутусова, Крупа масово оформлювала фіктивні інвалідності, зокрема для керівництва прокуратури Хмельницької області. Це дозволило посадовцям отримати з бюджету понад 54 млн грн у вигляді незаконних соцвиплат.

Після затримання її помістили до СІЗО. Впродовж 11 місяців суд сім разів переглядав суму застави, і лише 4 вересня 2025 року вона отримала можливість вийти на волю під 20 млн грн.

Крім українського розслідування, Крупа фігурує у справі польських правоохоронців. У квітні 2025 року у Польщі відкрили кримінальне провадження проти неї за фактом легалізації незаконно здобутих коштів.