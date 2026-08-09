У Черкаському районі жінка на авто збила велосипедиста: чоловік загинув на місці

Фото: поліція Черкаської області

У Черкаському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та велосипеда. Поліція відкрила кримінальне провадження

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews .

Аварія сталася 8 серпня близько 22:00 у селі Мошни на вулиці Спасо-Преображенській.

За попередніми даними слідства, 45-річна водійка автомобіля Fiat Doblo здійснила наїзд на велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку та виїхав на смугу руху автомобіля.

Унаслідок зіткнення 53-річний чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. Медики намагалися врятувати його життя, однак від отриманих травм він помер на місці події під час надання медичної допомоги.

За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, що у селищі Соснове Березнівської громади Рівненського району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 41-річний пішохід.