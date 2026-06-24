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24 червня 2026, 08:39

650 тис. грн за фіктивний ремонт: на Донеччині офіцеру повідомили про підозру

24 червня 2026, 08:39
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Фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру лейтенанту однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, він безпідставно погодив перерахування підряднику 650 тисяч гривень бюджетних коштів за ремонт військової техніки, який фактично не проводився.

Військова частина уклала договори на поточний ремонт шести транспортних засобів. Лейтенант, відповідальний за військову техніку та озброєння, підписав акти виконаних робіт, що стали підставою для оплати послуг підприємця.

Втім, слідство з’ясувало, що автомобілі фактично не передавалися на ремонт і весь цей час перебували у підрозділі. Незважаючи на це, підрядник отримав 650 тисяч гривень з державного бюджету.

Офіцеру інкримінують службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України) та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкції статей передбачають до шести років позбавлення волі.

У ДБР зазначили, що завдані державі збитки вже відшкодовані в повному обсязі. Водночас правоохоронці перевіряють можливу особисту зацікавленість лейтенанта та інших посадовців військової частини у безпідставному перерахуванні коштів.

Нагадаємо, працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця та його спільника, які вимагали у підприємця 25 тисяч доларів США за вплив на хід слідства. Обвинувальний акт скеровано до суду.

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