Прокуратура та ДБР розслідують незаконне утримання та побиття чоловіків у Миколаївському ТЦК

Фото: Дмитро Лубінець

Представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини зафіксували низку порушень у Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, зокрема факт утримання шістьох чоловіків, які мали право на відстрочку від мобілізації

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews .

"До мене звернувся брат чоловіка, якому, попередньо, під час мобілізаційних заходів за участі працівників поліції зламали ребра. Після цього рідні втратили з ним зв’язок майже на три тижні - 18 днів не знали, де він перебуває і що з ним відбувається. Коли мої представники прибули до збірного пункту Миколаївського обласного ТЦК, стало зрозуміло, що йдеться не про поодинокий випадок. Було виявлено низку фактів, які свідчать про системні порушення прав людини", - ідеться у повідомленні.

За його словами, за результатами перевірки вдалося звільнити шістьох чоловіків, яких не мали права утримувати. Серед них чоловік зі зламаними ребрами, в якого є законні підстави для відстрочки - він самостійно доглядає за своєю 80-річною матір’ю.

Серед утримуваних у ТЦК був батько дитини з інвалідністю. Попередньо, під час затримання чоловіка працівник поліції ймовірно вдарив його сина ногою. Хлопець залишився сам на сам на вулиці ввечері, а через пережитий стрес і цукровий діабет його стан погіршився.

Миколаївська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за статтею про перевищення службових повноважень працівниками поліції. Також розглядається питання щодо внесення інших відомостей до ЄРДР.

Також представникам омбудсмана вдалося врятувати чотирьох чоловіків, у двох з яких тяжкі захворювання, ще один має вірусний гепатит і ще у одного проблеми з коліном.

"Усіх цих людей було звільнено та надано можливість оформити необхідні документи для відстрочки або пройти додаткове медичне обстеження", - підкреслив уповноважений ВР з прав людини.

Нагадаємо, що раніше опікун недієздатного громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК. Виявилось, що чоловіка з інвалідністю мобілізували