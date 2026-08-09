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09 серпня 2026, 12:21

На Житомирщині троє людей постраждали через нічну атаку РФ

09 серпня 2026, 12:21
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Фото: ДСНС
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У ніч проти 9 серпня Житомирська область зазнала російської атаки. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, виникли пожежі на об’єктах цивільної інфраструктури та приватному підприємстві

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

За інформацією рятувальників, одну людину госпіталізували з опіками, ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.

Унаслідок удару сталися загоряння на об’єкті цивільної інфраструктури та на одному з приватних підприємств. Також зафіксовано влучання у приватний житловий будинок.

На місцях події працювали підрозділи ДСНС, які ліквідували всі осередки пожежі.

Фахівці продовжують обстеження пошкоджених об’єктів та надають допомогу мешканцям, які постраждали від атаки.

Нагадаємо, що поліцейські Дніпропетровської області документують наслідки чергових російських атак, які протягом доби зачепили Павлоград, Синельниківський район та Нікопольщину. Загалом внаслідок ударів поранення отримали 11 людей.

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