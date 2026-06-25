Более $540 тисяч тысяч на счету в Австрии: родственнице экс-главы МСЭК объявили о подозрении

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшей руководительнице одного из управлений Министерства юстиции, которая является родственницей бывшего главы Хмельницкой МСЭК. Ее подозревают в том, что она намеренно внесла ложные данные в декларацию

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, в сентябре 2022 года чиновница открыла банковский счет в Австрии и перечислила на него более 540 тысяч долларов США двумя платежами. В то же время при подаче ежегодной декларации за 2023 год она не указала ни наличие счета в иностранном банке, ни хранящиеся на нем средства.

Следователи установили, что общая сумма незадекларированных активов превышает 19,5 миллионов гривен.

По информации СМИ, речь идет о родственнице бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы.

Сейчас работники ГБР проверяют происхождение средств, а также возможную причастность фигурантки к другим противоправным схемам. Известно, что сегодня она уже не работает в системе Министерства юстиции.

Бывшему чиновнику доложено о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины – умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений.

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дело Крупы: что известно

В октябре 2024 года во время обысков у Татьяны Крупы дома и на рабочем месте изъяли 6 млн долларов наличными. Она пыталась выбросить через окно две сумки из 500 тыс. долларов.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Крупа массово оформляла фиктивные инвалидности, в частности, для руководства прокуратуры Хмельницкой области. Это позволило должностным лицам получить из бюджета более 54 млн грн в виде незаконных соцвыплат.

После задержания ее поместили в СИЗО. В течение 11 месяцев суд семь раз пересматривал сумму залога , и только 4 сентября 2025 она получила возможность выйти на свободу под 20 млн грн.

Кроме украинского расследования, Крупа фигурирует по делу польских правоохранителей. В апреле 2025 года в Польше возбуждено уголовное производство против нее по факту легализации незаконно полученных средств.