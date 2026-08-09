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09 серпня 2026, 13:53

На Херсонщині заочно засудили депутата-колаборанта з Чаплинки від КПРФ

09 серпня 2026, 13:53
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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Суд визнав винним жителя Херсонської області у колабораційній діяльності за участь у роботі незаконного органу влади, створеного окупаційною адміністрацією РФ у Чаплинці

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За публічного обвинувачення прокурорів чоловіка засуджено за ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Суд призначив йому 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Крім того, засудженого позбавлено права протягом 14 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та структурах, що надають публічні послуги, а також брати участь у виборчому процесі.

За даними слідства, у липні 2023 року чоловік, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонщини, вступив до "коммунистической партии Российской Федерации", діяльність якої заборонена в Україні.

У вересні 2023 року він узяв участь у проведенні незаконних "виборів" до так званого "совета депутатов Чаплынского муниципального округа" від цієї політичної сили та отримав "депутатський мандат".

Прокурори також довели, що згодом засудженого включили до складу "рахункової комісії" незаконно створеного органу влади та "постійної комісії з питань депутатської діяльності та організації місцевого самоврядування".

Перебуваючи у складі фракції "КПРФ", чоловік здійснював діяльність на підтримку окупаційної влади та сприяв її популяризації серед мешканців тимчасово окупованої території Херсонської області.

Наразі засуджений перебуває у розшуку, тому судовий розгляд відбувався заочно. Виконання вироку розпочнеться після його фактичного затримання.

Нагадаємо, раніше власницю херсонської ТРК засудили до 12 років тюрми за співпрацю з окупантами. З моменту окупації обласного центру трансляція каналу не припинилася. А згодом фокус умовно нейтральних матеріалів змістився на підтримку дій Росії у регіоні.

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