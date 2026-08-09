Масована атака РФ на Одещину: щонайменше восьмеро постраждалих

Фото: Одеська ОВА

У ніч проти 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Одеській області, застосувавши кілька десятків ракет і ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше вісім людей, найбільших руйнувань зазнала Одеса

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер,передає RegioNews .

За його словами, ворог атакував об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.

"Щонайменше 8 людей постраждало внаслідок масованої комбінованої атаки ворога по Одещині цієї ночі. Ворог застосував кілька десятків ракет та дронів: пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову", — зазначив Олег Кіпер.

Найбільше руйнувань зафіксовано в Одесі.

У двох районах міста пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі місцевих мешканців.

"На жаль, постраждали восьмеро людей. Стан сімох із них лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Більшість отримали осколкові поранення", — уточнив Кіпер.

На місцях влучань працюють рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що у суботу, 8 серпня, ворог завдав удару безпілотниками по території кількох промислових підприємств у Запоріжжі.