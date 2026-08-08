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08 серпня 2026, 13:24

"Корупція заважає зупинити війну": Федоров вже перейшов усі червоні лінії Банкової

08 серпня 2026, 13:24
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Всім, хто хоче бачити Михайла Федорова на площі лідером протестів, нагадаю що Федоров і так перейшов всі червоні лінії влади Зеленського
Всім, хто хоче бачити Михайла Федорова на площі лідером протестів, нагадаю що Федоров і так перейшов всі червоні лінії влади Зеленського
Фото: facebook.com/zelenskyy.official
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По-перше, він насмілився "сунути носа" в закупівлі дронів діпстрайк, де найбільше грошей монопольно розподіляються в інтересах однієї відомої компанії. Через це він залишив посаду міністра, і весь уряд пішов у відставку.

Після відставки Федоров провів брифінг, і це був неабиякий бунт на кораблі. Тепер він ще зробив стрим зі Стерненко, де прямо заявив, що "корупція – це одна з головних причин, чому нам важче зупинити війну".

І це правда. Велике збройове лобі, яке монопольно отримує близько 80% всіх надходжень від союзників на виробництво дронів в Україні, абсолютно не зацікавлено в прозорих конкурсах на діпстрайк, бо втратять не тільки монополію, величезні прибутки, а й можуть отримати великі терміни увʼязнення.

Тільки уявіть собі: якщо на тендері переможе дрон, який буде коштувати в два-три-чотири рази дешевше при тих самих параметрах, зроблений з тих самих комплектуючих і матеріалів, і до того ж більш ефективний, то яким чином тоді формувалася завищена ціна на дрони монополіста, коли є чітке обмеження прибутку в 25%?..

Діпстрайки, "далекобійні санкції" – це не тільки палаючі НПЗ і склади в агресора, це ще і величезні, захмарні, монопольні прибутки, тому ніяких конкурсів, ніяких тендерів, ніяких федорових – війна перетворилася на Ельдорадо для декого, і вони дійсно не хочуть її закінчення.

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Україна політика Михайло Федоров Зеленський Володимир Картонковий Майдан
 
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