У Харкові жінка організувала нарколазні у власній квартирі

Фото: поліція Харківської області

Харківські поліцейські припинили діяльність жительки Індустріального району, яка, за даними слідства, систематично надавала своє житло для незаконного вживання психотропних речовин

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews .

У ході оперативних заходів поліцейські встановили місце, де незаконно вживали психотропну речовину. Правоохоронці з’ясували, що мешканка Індустріального району регулярно дозволяла двом знайомим використовувати її квартиру для спільного вживання заборонених речовин.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили психотропну речовину, яку направили на експертне дослідження.

"Поліцейські з’ясували, що мешканка Індустріального району систематично надавала своє житло двом знайомим для спільного вживання забороненої речовини", — повідомили у поліції.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 Кримінального кодексу України — організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Жінці вже повідомили про підозру. Їй загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що до суду скерували обвинувальний акт щодо двох учасників організованої групи, яких обвинувачують у контрабандному ввезенні в Україну майже 6 кг кокаїну та підготовці його до збуту.