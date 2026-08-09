Ракетний удар по Харкову: двоє загиблих та 23 постраждалих внаслідок влучань у Салтівському районі

Фото: поліція Харківської області

Поліцейські Харківської області документують наслідки ранкового ракетного обстрілу Харкова, внаслідок якого загинули двоє людей, ще 23 отримали поранення та гостру реакцію на стрес

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Харківській області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, вранці 9 серпня російські військові завдали ракетного удару по житловій забудові Харкова. Влучання зафіксовані на території Салтівського району.

Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, офісно-складську будівлю, парк та магазини. У багатоквартирному будинку зруйновано перекриття між верхніми поверхами.

Жертвами удару стали двоє чоловіків.

"Двоє чоловіків загинули. Травми різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес отримали 23 людини. Усім пораненим надається необхідна медична допомога", — зазначили правоохоронці.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та медики. Фахівці документують наслідки російського удару та вилучають речові докази.

За фактом обстрілу слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Нагадаємо, що Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом загибелі жительки села Золота Балка внаслідок російського артилерійського обстрілу 9 серпня.