Росіяни обстріляли Золоту Балку на Херсонщині: є загибла
Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом загибелі жительки села Золота Балка внаслідок російського артилерійського обстрілу 9 серпня
Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews.
За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнний злочин, що спричинив загибель людини.
За даними слідства, 9 серпня 2026 року близько 05:00 російські війська здійснили артилерійський обстріл села Золота Балка Бериславського району.
Унаслідок атаки загинула 61-річна місцева жителька. На момент обстрілу жінка перебувала у власному будинку.
Наразі прокурори спільно зі слідчими проводять необхідні слідчі дії для фіксації наслідків обстрілу та документування чергового воєнного злочину, вчиненого представниками збройних сил РФ.
Нагадаємо, що у ніч проти 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Одеській області, застосувавши кілька десятків ракет і ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше вісім людей, найбільших руйнувань зазнала Одеса.