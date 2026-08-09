Росіяни обстріляли Золоту Балку на Херсонщині: є загибла

Фото: ДСНС

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнний злочин, що спричинив загибель людини.

За даними слідства, 9 серпня 2026 року близько 05:00 російські війська здійснили артилерійський обстріл села Золота Балка Бериславського району.

Унаслідок атаки загинула 61-річна місцева жителька. На момент обстрілу жінка перебувала у власному будинку.

Наразі прокурори спільно зі слідчими проводять необхідні слідчі дії для фіксації наслідків обстрілу та документування чергового воєнного злочину, вчиненого представниками збройних сил РФ.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Одеській області, застосувавши кілька десятків ракет і ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше вісім людей, найбільших руйнувань зазнала Одеса.