На Херсонщині та Хмельниччині розікрали понад 23 млн грн на укриттях

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Херсонської та Хмельницької обласних прокуратур повідомили про підозру у двох кримінальних провадженнях щодо розтрати бюджетних коштів під час будівництва протирадіаційних укриттів для закладів освіти

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Загальна сума встановлених збитків перевищує 23 млн грн.

Херсонщина

За даними слідства, під час будівництва укриття для однієї зі шкіл Херсона вартістю понад 32 млн грн керівники підрядної організації вносили до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їх обсягів та вартості. Інженер технічного нагляду, не перевіривши достовірність зазначених даних, підписував відповідні документи.

Територіальній громаді завдано понад 8,8 млн грн збитків.

Колишньому та чинному директорам підприємства повідомлено про підозру у службовому підробленні та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Інженеру технічного нагляду інкриміновано службову недбалість.

Для колишнього директора це вже третій задокументований епізод можливих зловживань під час будівництва та ремонту захисних споруд. Два обвинувальні акти щодо нього вже перебувають на розгляді суду.

Хмельниччина

В іншому кримінальному провадженні підозру повідомлено селищному голові, директорці будівельного товариства та інженеру технічного нагляду.

За даними слідства, під час будівництва шкільного укриття вартістю понад 62,6 млн грн до актів виконаних робіт внесли недостовірні відомості про роботи та матеріали, які фактично не виконувалися та не використовувалися. Зазначені документи погодив інженер технічного нагляду та підписав селищний голова, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів підрядній організації.

Збитки бюджету - понад 14,6 млн грн.

Селищному голові інкриміновано розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Директорці товариства та інженеру технічного нагляду - пособництво у розтраті бюджетних коштів та службове підроблення.

Директорці будівельного товариства обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн грн. Інженеру технічного нагляду та селищному голові обрано домашній арешт.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили, що між управлінням освіти, молоді та спорту однієї з міських рад Дніпропетровської області та підрядницею був укладений договір на проведення ремонту захисної споруди цивільного захисту.