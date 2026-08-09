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09 серпня 2026, 11:40

На Дніпропетровщині через російські атаки поранені 11 людей, серед них четверо дітей

09 серпня 2026, 11:40
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Поліцейські Дніпропетровської області документують наслідки чергових російських атак, які протягом доби зачепили Павлоград, Синельниківський район та Нікопольщину. Загалом внаслідок ударів поранення отримали 11 людей

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Увечері 8 серпня російські війська атакували Павлоград ударними безпілотниками.

Унаслідок обстрілу постраждали дев’ятеро людей, серед яких четверо дітей.

За даними правоохоронців, пошкоджено:

  • торговельний комплекс;

  • приватний житловий будинок;

  • легкові автомобілі;

  • гараж;

  • господарську споруду.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна більш ніж у 20 квартирах.

Ворог також завдав удару по Дубовиківській громаді. Там пошкоджено понад 20 приватних будинків, легкові автомобілі та вантажівку.

У Покровській громаді внаслідок атаки поранення отримала 84-річна жінка.

Протягом минулої доби армія РФ здійснила понад сотню атак на прифронтові населені пункти району.

Під обстрілами опинилися:

  • Нікополь;

  • Марганець;

  • села Червоногригорівської громади;

  • села Марганецької громади;

  • населені пункти Покровської сільської громади.

Близько опівночі російський дрон влучив у приватний будинок у Нікополі. Внаслідок удару 79-річна жінка отримала важкі осколкові поранення. Її госпіталізували до лікарні.

Поліцейські разом із рятувальниками та іншими службами продовжують працювати на місцях ударів, фіксують руйнування та збирають докази чергових воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, що Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом загибелі жительки села Золота Балка внаслідок російського артилерійського обстрілу 9 серпня.

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