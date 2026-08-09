На Черкащині водій жорстоко побив собаку палицею та намагався переїхати іншу тварину

Фото ілюстративне

Уманські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами після інциденту, який стався у селі Родниківка Уманського району

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews .

Подія сталася 30 липня. До правоохоронців звернулася місцева жителька, яка повідомила про жорстоке поводження з твариною.

На місці події очевидці розповіли, що чоловік за кермом автомобіля Nissan поблизу приміщення міської ради напав на собаку з палицею, а потім спробував наїхати автомобілем на іншу тварину. Після цього водій поїхав у невідомому напрямку.

За фактом події слідчі Уманського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

Санкція статті передбачає:

обмеження волі на строк від одного до трьох років, або

позбавлення волі на строк від двох до трьох років,

а також конфіскацію тварини.

У поліції зазначили, що після проведення необхідних слідчих дій та встановлення всіх обставин події буде вирішено питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури.

Нагадаємо, що на Черкащині чоловіка судили за жорстоку розправу над тваринами. Він вбив собак та викинув їх на території кладовища.