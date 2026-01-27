Через ожеледицю понад 140 населених пунктів Хмельниччини залишилися без світла
Через погіршення погоди та ожеледицю на Хмельниччині збільшилася кількість аварійних відключень електроенергії
Про це повідомили в АТ "Хмельницькобленерго", передає RegioNews.
Зазначається, що погодні умови ускладнюють відновлювальні роботи.
Електропостачання тимчасово відсутнє у понад 140 населених пунктах, з них 14 частково.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Через велику кількість аварійних відключень фактичне відключення може не збігатися з графіком, наголосили фахівці.
Як відомо, за даними Укрзалізниці, через аномальні погодні умови рух поїздів в Україні ускладнено. Виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінії електропередач, а також пристрої зв'язку та сигналізації.
Нагадаємо, раніше у ДСНС попереджали про складні погодні умови в Україні 26-27 січня. Зокрема, в центральних, більшості північних та південних областей очікується ожеледь. Водіїв закликають бути обачними.