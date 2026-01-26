20:27  26 січня
ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
20:25  26 січня
У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
19:33  26 січня
Майже добу без світла: на Чернігівщині діють жорсткі графіки відключень
26 січня 2026, 20:27

ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах

26 січня 2026, 20:27
Фото: ілюстративне
Рятувальники попереджають про складні погодні умови в Україні 26-27 січня

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

У центральних, більшості північних та південних областей очікується ожеледь, яка на дорогах утворює І рівень небезпечності, позначений жовтим сигналом. Водіїв закликають бути обачними та зменшити швидкість руху, аби уникнути аварійних ситуацій.

На високогір'ї Прикарпаття та східної частини Закарпаття відлига підвищила ризик лавин. Тут очікується значна сніголавинна небезпека третього рівня. Рятувальники попереджають, що існує загроза зсувів снігу на дороги та туристичні маршрути, тож перебування у горах наразі небезпечне.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил безпеки, не залишати відкритими автомобілі та стежити за оновленнями прогнозів.

Нагадаємо, 27 січня на заході України прогнозують різке потепління – температура вдень може піднятися до +6 градусів. Метеорологи попереджають, що зміна погоди може спричинити ожеледь та непередбачувані умови.

