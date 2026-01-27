Аномально важкі погодні умови ускладнюють рух поїздів – Укрзалізниця

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через аномальні погодні умови рух поїздів в Україні ускладнено. Виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінії електропередач, а також пристрої зв'язку та сигналізації

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає RegioNews.

У зв’язку з цим на окремих перегонових ділянках виведено резервні тепловози, а рух на 10 перегонів переведено на телефонний зв’язок.

Одне з дерев також впало на пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя–Львів, проте обійшлося без травм пасажирів та без пошкоджень самого вагона.

Найскладніша ситуація спостерігається на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач. Спецтехніка вже працює над ліквідацією наслідків.

Наразі затримки поїздів за графіком становлять:

38 Одеса – Ужгород +7:50;

78 Одеса – Ковель +6:00;

166 Одеса – Чернівці +5:55;

12 Одеса – Львів +5:38;

106 Одеса – Київ +5:07.

Усі поїзди Укрзалізниці продовжують рух.

Нагадаємо, раніше у ДСНС попереджали про складні погодні умови в Україні 26-27 січня. Зокрема, в центральних, більшості північних та південних областей очікується ожеледь. Водіїв закликають бути обачними.