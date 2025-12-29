Передавала информацию врагу за деньги: в Хмельницком осудили ученицу лицея

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Хмельницком суд признал виновной ученицу 11 класса лицея №15 в незаконном распространении информации о военных объектах в пользу российской разведки. За выполнение задач она получила около 3,8 тыс. гривен

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на приговор суда, сообщает RegioNews.

Отмечается, что девушку приговорили к пяти годам лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

По материалам дела, в июне 2025 года несовершеннолетняя через Telegram согласилась сотрудничать с представителем Центра информационных операций Генштаба ВС РФ. Она снимала здания Национальной академии ГНСУ, воинскую часть и областной ТЦК в Хмельницком, а также установила видеокамеру на железнодорожном пути для наблюдения за движением военных поездов.

Камеру обнаружили сотрудники СБУ, после чего девушка была задержана.

Суд также обязал ее находиться под надзором органа пробации, сообщать об изменении места жительства или учебы и запретил выезд за границу без разрешения. С законного представителя обвиняемой взыскали 4,4 тыс. грн процессуальных расходов.

Напомним, ранее в СБУ призывали родителей быть внимательными. Правоохранители объяснили, что в последнее время россияне активно вербуют украинских детей из-за соцсетей.