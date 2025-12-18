Фото: поліція

Трагедія сталась 18 грудня близько першої ночі на залізничному вокзалі у Вінниці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жителька Хмельницької області, яка навчалася у Вінниці, потрапила під колеса пасажирського потяга. Від отриманих травм 18-річна дівчина загинула на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Усі обставини та причини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у листопаді на Одещині вантажний потяг збив на смерть жінку з козою. Жінка вибігла на колію, щоб спіймати тварину, яка втекла від неї.